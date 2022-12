Calciomercato Inter e Juve, nuovo ribaltone: “Non parte a gennaio”

Calciomercato Inter e Juve, il giovane difensore che piace ai bianconeri potrebbe non muoversi fino a fine stagione.

La rassegna iridata si è conclusa ieri pomeriggio con il trionfo dell’Argentina ai calci di rigore contro la Francia e l’entrata definitiva nell’olimpo dei più grandi sempre da parte di Leo Messi. Al fenomeno del Psg quale mancava solo vincere il Mondiale con la sua nazionale per colmare l’ultima lacuna. E diventare uno dei giocatori più vincenti della storia del calcio.

Spentisi i riflettori sulla ventiduesima edizione dei campionati del mondo, i primi andare in scena nei mesi autunnali, è tempo di rituffarsi in clima campionato. La Juventus, ad esempio, è già focalizzata sulla prima uscita ufficiale di Cremona. Il prossimo 4 gennaio i bianconeri andranno a caccia della settima vittoria consecutiva contro la neopromossa di Massimiliano Alvini. Successivamente affronteranno l’Udinese allo Stadium: due partite da non fallire nella maniera più assoluta, in vista dell’atteso scontro diretto con il Napoli di Luciano Spalletti al “Maradona”. Un match che potenzialmente può “ricatapultare” i bianconeri nella lotta per lo scudetto, che fino a qualche mese fa sembrava pura utopia.

Calciomercato Inter e Juve, N’Dicka resterà a Francoforte fino a giugno

Parallelamente a quello che succederà in campo, dalla Juventus ci si aspettano passi avanti anche per quanto riguarda il mercato. La Signora dovrà quasi certamente intervenire per sistemare la difesa, un reparto che in questo momento è carente di alternative.

Tra i giocatori che da tempo vengono accostati al club più vincente d’Italia c’è il francese Evan N’Dicka, difensore centrale classe 1999 dell’Eintracht Francoforte. Il giocatore transalpino (ma di origini camerunesi) cresciuto in Francia all’Auxerre è in scadenza di contratto. E dopo essersi messo in mostra con la società tedesca, con cui lo scorso anno ha vinto l’Europa League, potrebbe decidere di non rinnovare e approdare in un club più prestigioso. Ha offerte da diverse big d’Europa e in Italia lo seguono con attenzione anche Inter e Roma. La Premier League è al momento la destinazione più probabile, visto che l’Arsenal è pronto all’assalto. Secondo il portale givemesport.com, i Gunners hanno in pugno il difensore ma è improbabile che lasci Francoforte prima della fine della stagione.