Calciomercato, Juventus inerme: saluta Allegri a fine stagione

Calciomercato, Juventus che non può farci nulla: Allegri lo saluterà alla fine della stagione. Ecco quello che potrebbe succedere

Un punto fermo della squadra di Massimiliano Allegri potrebbe salutare alla fine della stagione. Sì, ormai sembra essere tutto deciso e non dovrebbero esserci, purtroppo aggiungeremmo anche, degli stravolgimenti dell’ultim’ora: il contratto in scadenza mette il calciatore nelle condizioni il calciatore di poter decidere il proprio futuro. E il futuro, ormai, dopo esserci andato vicino la scorsa estate, sembra decisamente in Premier League.

Ovviamente parliamo di Rabiot, il centrocampista vice campione del Mondo con la Francia che sicuramente inizierà dei colloqui con la Juventus per il rinnovo del contratto: ma questo potrebbe anche non arrivare. Sì, la madre agente sembra voler chiedere la luna (così come ha fatto con il Manchester United la scorsa estate) e la società bianconera non sembra essere nelle condizioni di accontentare quelle che potrebbero essere le richieste.

Calciomercato, Rabiot verso la Premier

A fare questo quadro ci ha pensato Sky Sport, che sottolinea come il centrocampista ormai sembra essere destinato verso il campionato inglese. Arsenal, Chelsea, United e qualche altra big potrebbero provarci. Anche i Red Devils infatti potrebbero tornare in corsa.

L’ottimo Mondiale, insomma, ha fatto la differenza. Rabiot s’è messo in in evidenza con la maglia dei transalpini e ha dalla sua, ovviamente, la possibilità di chiedere un ingaggio maggiore visto il suo status di svincolato. E la Juve ormai sembra all’angolo. Con Allegri che dovrà, purtroppo, salutare quello che è un suo punto fermo.