Juventus, ultim’ora ufficiale: doppia ‘chiusura’

Per la Juventus è arrivato il momento di iniziare seriamente a pensare alla ripresa delle ostilità in serie A.

I mondiali si sono conclusi e ora il gruppo di mister Allegri sta riprendendo sempre più forma. Mancheranno all’appello nei prossimi giorni Rabiot, Paredes e Di Maria, ma tutti loro ci saranno quando ci sarà da giocare in campionato, all’inizio del mese di gennaio. Ripartirà il campionato con la Juventus che vuole essere grande protagonista.

Nel finale del 2022, prima della sosta per i mondiali, la formazione bianconera è riuscita con sei vittorie consecutive ad entrare tra le prime quattro. Centrare la qualificazione alla prossima Champions League rimane l’obiettivo primario, ma se Bonucci e compagni giocheranno come hanno fatto tra ottobre e novembre allora sì che i tifosi possono sognare in grande. Bisognerà farsi trovare pronti anche atleticamente e si sta lavorando sodo proprio in tal senso.

Juventus, due amichevoli in vista del ritorno in serie A

I croati del Rijeka e la formazione belga dello Standard Liegi saranno le prossime due avversarie della Juventus in test che serviranno a preparare al meglio il ritorno in campo in campionato, con i bianconeri che puntano decisamente a rimanere aggianciati al treno scudetto.

“Queste le due sfide che attenderanno la squadra di Massimiliano Allegri: la prima, contro il Rijeka, si giocherà a porte chiuse all’Allianz Stadium giovedì 22 dicembre alle ore 14:00, la seconda, contro lo Standard Liegi, andrà in scena venerdì 30 dicembre alle ore 14:30, sempre all’Allianz che in questa specifica occasione aprirà le proprie porte ai tifosi bianconeri. – si legge nella nota del club bianconero –

Due ulteriori gare per arrivare pronti al 4 gennaio, giorno in cui riprenderà il campionato e la Juventus affronterà in trasferta la Cremonese alle ore 18:30”.