La Juventus non si ferma: il doppio accordo è imminente

La Juventus non si ferma, non solo Iling-Junior. Il club bianconero vuole essere all’avanguardia per quanto riguarda i giovani.

Giornata di annunci ufficiali, quella odierna, in casa Juventus. E la sensazione è che quello relativo al rinnovo fino al 2025 del classe 2003 Samuel Iling-Junior non sarà l’ultimo, almeno per quanto riguarda questa settimana pre-natalizia.

L’esterno inglese, che ha mosso i primi passi nell’Academy del Chelsea, rappresenta una delle più liete sorprese di questa prima parte della stagione. Il suo debutto più che convincente con la prima squadra conferma ancora una volta il lavoro egregio che la Vecchia Signora sta facendo con il settore giovanile. Arrivato a Torino nell’estate 2020, in questi anni ha avuto modo di mettersi in mostra con la Juventus Next Gen (che fino all’anno scorso era denominata Under-23). Iling-Junior si è preso la scena lo scorso ottobre, in una delle serate più drammatiche degli ultimi anni per il club bianconero. Stiamo parlando della notte di Lisbona, che ha di fatto sancito l’eliminazione della squadra di Massimiliano Allegri dalla Champions League.

La Juventus non si ferma, in arrivo il rinnovo di Mulazzi

Il tecnico livornese lo ha gettato nella mischia proprio nel momento più complicato, con la Juventus che stava rimediando un’umiliante imbarcata. Serviva una scossa ed arrivò proprio grazie alla determinazione dell’inglese, che riuscì a cambiare l’inerzia del match grazie alle sue scorribande sulla fascia sinistra.

Poi quel brutto infortunio patito in campionato contro il Lecce, che gli ha impedito di prendere parte alle ultime partite prima della sosta per il Mondiale. Iling-Junior ha sfruttato la pausa per Qatar 2022 per recuperare e si è presentato in ottima forma sabato scorso nell’amichevole di lusso con l’Arsenal, dove è stato tra i migliori in campo. Juventus che dunque non vede l’ora di scovare nuovi Iling: a tal proposito, il giornalista Romeo Agresti ha svelato che il club ha già trovato l’accordo per il rinnovo di Tommaso Barbieri, un altro giovane talento a cui Allegri ha dato fiducia nella serata dell’Emirates Stadium. Nelle prossime ore, invece, potrebbe essere il turno dell’esterno destro Gabriele Mulazzi.