Kanté-Juventus non è ancora storia: pre contratto e via libera

Guardare avanti al futuro è fondamentale per una Juventus che vuole essere protagonista anche nell’ormai vicino 2023.

Pochi giorni ancora e poi inizierà il nuovo anno. Un anno che porterà subito delle novità importanti in casa bianconera, visto che verrà nominata ufficialmente la nuova dirigenza chiamata ad aprire una nuova era calcistica dopo le dimissioni del cda e del presidente Agnelli.

Allo stesso tempo però la Juventus dovrà concentrarsi anche sul campo. L’undici di Allegri ha tutte le carte in regola per lottare per traguardi importanti nella seconda parte della stagione. Si può lottare per le prime quattro posizioni della graduatoria e allo stesso tempo si può anche dare l’assalto all’Europa League, un trofeo che manca nella bacheca della società. Certamente il tecnico vorrebbe poter contare su qualche pedina in più da gennaio, ma i maggiori investimenti la Juve li farà sicuramente nel corso della prossima estate.

Juventus, per Kantè la strada si fa in salita: ecco perché

Il problema è che nel frattempo la concorrenza non se ne sta certo con le mani in mano ed è pronta ad assicurarsi quei giocatori sui quali avrebbe messo gli occhi anche la Juventus. E uno di questi è Kantè, mediano del Chelsea che è in scadenza di contratto.

I bianconeri negli ultimi anni hanno spesso e volentieri pescato nell’elenco degli svincolati di fine stagione. E il centrocampista francese è senz’altro un top player nel suo ruolo. Dopo il 30 giugno sarà libero di accasarsi altrove, ma quel che sembra quasi certo è che il suo futuro sarà al Barcellona. Come ha rivelato in Spagna “Sport” ci sono trattative avanzate tra il calciatore e il club blaugrana, con Kantè che vuole definire al più presto il suo futuro e per questo ha chiesto di firmare un pre-accordo già a gennaio. In questo caso per la Juventus sarebbe di fatto impossibile arrivare a lui.