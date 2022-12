Juventus a dama: l’incastro che fa felice Allegri, game over Mou

Juventus a dama, ecco come potrebbe arrivare l’esterno che serve a Massimiliano Allegri. Game over per Mourinho e per l’Atletico Madrid

Sappiamo benissimo che la Juventus nel prossimo mercato di gennaio che ormai ha i motori belli caldi, ha bisogno di rinforzi. Gli obiettivi sono molteplici nella seconda parte di stagione. In primis cercare di arrivare in fondo con la possibilità di vincere il campionato; poi ovviamente prendersi una qualificazione alla prossima Champions e infine cercare di vincere l’Europa League.

La rosa della Juventus è sicuramente competitiva – con tutti gli effettivi a disposizione – ma qualcosa non è andato nel verso giusto. Soprattutto dietro, dove gli esterni, anche per via della situazione contrattuale, non hanno reso al massimo. Sia Cuadrado che Alex Sandro infatti non sembrano nemmeno più avere la voglia, oltre che le energie, di lottare per la causa. Sanno benissimo che questo potrebbe essere il loro ultimo anno e allora mentalmente sono già da un’altra parte.

Juventus a dama, bruciato Mourinho per Juranovic

Si è parlato molto di Karsdorp per gennaio, anche inserendolo in un possibile scambio con De Sciglio. Ma non sembra per ora una pista calda. Potrebbe diventare calda, invece, quella che porta dritta all’esterno del Celtic e della nazionale croata Josip Juranovic.

Il difensore 27enne, secondo quanto riportato da calciomercato.it, potrebbe entrare in quelle che sono le possibile trattative che la Juventus ha in mente per la prossima stagione. Anche la Roma e l’Atletico Madrid hanno pensato al difensore, ma in questo caso i bianconeri sembrano leggermente avanti alla dirette concorrenti. Insomma, una buona notizia, forse l’unica, che è arrivata in questi giorni.