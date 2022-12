Risvolto storico per la Juventus: “Accadrà il prossimo anno”

Risvolto storico per la Juventus, il 2023 potrebbe essere l’anno del cambiamento epocale. Ecco quello che potrebbe succedere dentro la società

Si avvicina il 2023, l’anno della svolta in casa Juventus. Intanto perché dal prossimo 18 gennaio ci sarà un nuovo presidente, già indicato da Elkann, e che porta il nome di Ferrero. E poi perché ci potrebbe essere una novità importante anche sotto un altro profilo, che ha portato pure a quelle che sono state le indagini che hanno portato alle dimissioni di Agnelli.

Sì, sulle orme della Roma che con i Friedkin hanno deciso di cambiare vita, anche la Juventus secondo quelle che sono le informazioni del giornalista Marcello De Chirico, potrebbe decidere di uscire dalla Borsa. Non più dentro il mercato azionario insomma, e poi si capirà come la società deciderà di muoversi per questa operazione che sicuramente non è delle più semplici da fare.

Risvolto storico per la Juventus, fuori dalla Borsa

Insomma, una decisione, l’ennesima, che potrebbe stravolgere quello che è stato il mondo bianconero nel corso degli ultimi anni.

Ovviamente si parla solo di un’indiscrezione e niente più, ma come più volte vi abbiamo raccontato nel corso delle ultime settimane, quando qualche spiffero viene fuori, allora un pizzico di verità c’è sempre. Bene, di sviluppi ce ne saranno sicuramente anche sotto questo aspetto e chissà che il prossimo 18 gennaio, quando verrà delineato il nuovo consiglio d’amministrazione, non ci siano degli annunci anche in merito a questo.