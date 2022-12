Juventus-Inter è ormai storia: 10 milioni per il bomber

Calciomercato Juventus, c’è l’offerta di 10 milioni per il bomber già desiderio comune: i dettagli dell’operazione.

Pare che la situazione per il bomber in vetrina già in questo Mondiale appena conclusosi possa già essere decisa in questa sessione di mercato.

Secondo, infatti, le ultime indiscrezioni dal portale estero ‘Bild’, una squadra su tutte sarebbe in vantaggio per arrivare al bomber che in questo Mondiale ha attirato l’attenzione di diverse big europee. Un profilo che già da tempo è seguito con attenzione sia dalla Juventus ma anche dalla rivale ai vertici della Serie A, l’Inter. Ma tra i due “litiganti” ci potrebbe essere una squadra, estera, a goderne: si tratta del Manchester United.

Calciomercato Juventus, ‘Bild’ conferma: Manchester su Thuram

Il bomber già visto in azione proprio nella finale del Mondiale che ha visto, però, trionfare l’Argentina ai calci di rigore, avrebbe già l’interesse del Manchester United pronto, dicono dalla ‘Bild’ ad offrire ben 10 milioni per chiuderlo già da subito.

Thuram, figlio d’arte di un’altra bandiera bianconera mai dimenticata, gioca un ruolo diverso dal padre ma sembra reincarnare perfettamente il phisidue du role da grande giocatore. Adesso, su di lui, si muoverebbe direttamente il Manchester United che sta già pianificando una rivoluzione offensiva dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, come sappiamo, non finito nei modi migliori, cioè con la rescissione del contratto con i Red Devils. Thuram è un profilo che per lungo tempo è stato oggetto di desideri sia della Juventus ma, anche, dell’Inter di Marotta. Secondo l’indiscrezione, adesso, il club inglese sarebbe in vantaggio sulle avversarie. Staremo a vedere se il tutto finirà in questo modo o se ci saranno ulteriori stravolgimenti nella trattativa. L’offerta come detto poc’anzi è di 10 milioni di euro.