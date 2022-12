Calciomercato Juventus, Vlahovic al canto del cigno: erede clamoroso

Calciomercato Juventus, adesso la possibilità dell’addio del bomber serbo si fa concreta, i bianconeri avrebbero già pronto il sostituto.

Un addio che potrebbe, realmente, concretizzarsi. Il futuro di Dusan Vlahovic, qualora arrivasse l’offerta giusta che ammonta a 90 milioni più o meno, potrebbe essere lontano da Torino. Sull’attaccante ci sono diverse big della Premier League che seguono con attenzione il profilo e i bianconeri, per ovvi motivi, si guardano già altrove per il possibile sostituto.

Secondo, infatti, l’ultima indiscrezione in arrivo proprio dal portale ‘Calciomercato.it’, i bianconeri potrebbero muoversi un altro giovane prodigio stella che sta brillando in Germania.

Tra gli osservati speciali della squadra bianconera filtra un reale interesse per Youssoufa Moukoko, in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund, e reduce da un mondiale con poco spazio con la maglia della Germania. Il giovane classe 2004 è sicuramente un predestinato visto che potrebbe diventare la nuova stella del calcio mondiale.

Non è un caso che, proprio come Dusan Vlahovic, anche il suo profilo fa parte dei nomi che piacciono alle big di tutta Europa, e ha anche il vantaggio del contratto che sta per scadere e che gli permetterebbe, dunque, di andarsene da free agent. Un possibile affare a parametro zero che alletterebbe sia le big di Premier League ma anche il Barcellona. Ma proprio adesso, in caso di addio dell’attaccante serbo anche la Juventus si iscriverebbe direttamente come favorita nella corsa al giovane attaccante ormai predestinato. Staremo a vedere se il tutto succederà già per giugno, quando si avrà anche una definitiva certezza sul futuro del numero 9 bianconero.