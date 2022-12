Calciomercato, Real rifiutato: ha scelto la Juventus

Calciomercato, ha rifiutato sia il Real Madrid che l’Atletico Madrid. L’accordo si potrebbe chiudere con la Juventus già a gennaio

Ha rifiutato il Real Madrid che qualche anno fa, dopo quattro stagioni passate in maglia bianca, gli ha chiuso le porte in faccia. E non sembra essere per nulla attratto nemmeno da quelle che sono le attenzioni che gli sono state rivolte dall’altra squadra della capitale spagnola, l’Atletico.

Insomma, anche per una questione di “eliminazione”, avrebbe scelto la Juventus, visto che Allegri gli ha praticamente garantito un posto in Prima Squadra in maniera immediata, forse anche dal prossimo mese di gennaio. Sì perché la società bianconera per bruciare quella che potrebbe essere una concorrenza importante, sembra pronta a chiudere alla riapertura del calciomercato, mettendo così le cose a posto per diverso tempo.

Calciomercato Juventus, Fresneda ha scelto il bianconero

Il profilo è quello di Fresneda, esterno difensivo del Real Valladolid, che si è messo in mostra e anche parecchio nella prima parte di stagione in Liga. Il difensore è entrato nel mirino non solo delle big del campionato spagnolo, ma anche di quelle della Premier League con la Juventus e la Roma, in Serie A, a monitorare la situazione.

Adesso però – almeno stando a quelle che sono le informazioni riportate da elnacional.cat – Cherubini avrebbe fatto un importante (aggiungeremmo pure clamoroso) passo in avanti per strappare il calciatore alle potenziali concorrenti. Sarebbe un colpo importante, uno di quelli che davvero potrebbero mette le cose a posto per diverso tempo dentro la Continassa. Vedremo se sarà effettivamente così.