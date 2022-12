Juventus sotto tiro, irrompe anche l’Ajax: nuovo fulmine a ciel sereno

Non si fermano mai le voci di calciomercato che riguardano la Juventus e le mosse da effettuare nel corso dell’ormai imminente 2023.

Gennaio è ormai dietro l’angolo e la società bianconera ha tanto lavoro da fare sotto diversi punti di vista. In primis i tifosi attendono chiarezza sul piano societario. Presto un nuovo gruppo dirigenziale dovrà prendere le redini del club e condurlo verso nuovi traguardi.

Ma c’è il campo a tenere banco e non potrebbe essere altrimenti. Gennaio è il mese in cui ricomincia la serie A dopo la lunga sosta per i mondiali che si sono giocatori in Qatar. E i ragazzi di Allegri non fanno mistero di voler puntare in alto, magari allo scudetto. Senza dimenticare che c’è una Europa League da onorare. Il calciomercato però rimane un argomento primario, considerato che mister Allegri avrebbe senz’altro bisogno di volti nuovi, specie in alcune zone del campo.

Juventus, per Karsdorp c’è l’Ajax pronto a farsi avanti

La necessità primaria della Juve è quella di trovare dei nuovi esterni difensivi, sia a destra che a sinistra. Serve l’erede di Cuadrado, che tra l’altro si avvia alla scadenza del contratto. E tra le possibilità low cost per il mese di gennaio continua ad esserci anche Karsdorp, che dopo le incomprensioni con Mourinho è pronto a lasciare l’Italia.

In Olanda però si sta parlando di Karsdorp ma non certo per le sue possibilità di vestire il bianconero. Si vocifera infatti di come l’Ajax si sia interessato all’esterno della Roma e sia pronto a fare dei passi concreti per arrivare al calciatore già a gennaio. Per Karsdorp ci potrebbe dunque essere all’orizzonte un ritorno in Eredivisie dove ha vestito la maglia del Feyenoord.