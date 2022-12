Calciomercato, la decide il Barcellona: firma con la Juve ad una condizione

Calciomercato Juventus, effetto domino blaugrana. I bianconeri arrivano al centrocampista ad una condizione.

Il Barcellona potrebbe essere decisivo anche per i bianconeri. Secondo infatti le ultime indiscrezioni provenienti da ‘Sport’, la squadra blaugrana avrebbe nel mirino alcuni profili che tanto piacciono anche ai bianconeri. Ma uno su tutti sarebbe libero se Xavi dovesse virare su altri profili.

Stando infatti quanto viene comunicato da ‘Sport’, Kante è quel profilo che tanto sta facendo parlare di se. Reduce da un infortunio importante, che gli ha fatto saltare anche il Mondiale in Qatar, il francese adesso vuole sapere di più sul proprio futuro e capire se ci sono le possibilità di andare al Barcellona, club che, però, potrebbe puntare su altri profili in scadenza come Jorginho del Chelsea oppure Tielemans, altro giocatore già sondato anche dalla dirigenza bianconera.

Calciomercato Juventus, Kante bianconero ma dipende dal Barcellona

In caso infatti il Barcellona rinunciasse alla possibilità di acquistare il centrocampista francese, allora, la Juventus andrebbe ad interessarsi nuovamente per uno dei profili, certamente, più idealizzati e voluti da sempre dal club bianconero ma più in generale da mister Allegri.

Il futuro di Kante potrebbe essere quindi deciso dal Chelsea che se accondiscendesse alla sua volontà di andarsene, allora, potrebbe vedere due squadre a contenderselo ai vertici. Cioè Juventus e Barcellona. La squadra spagnola è chiaramente in vantaggio ma come sottolineato dai colleghi esteri, per ora, le priorità sembrano altre. Dovesse intavolarsi una trattativa ed essere poi chiusa per altri profili, come Tielemans e Jorginho, allora, a quel punto, i bianconeri potrebbero essere solitari in testa alle gerarchie per chiudere l’operazione Kante: top player di fama mondiale e, certamente, capace di fare la differenza da subito.