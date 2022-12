Mister 65 milioni per la Juventus: lo mollano definitivamente

Mister 65 milioni per la Juventus, nonostante le grandi aspettative per adesso si + rivelato un flop. Cessione in vista.

In casa Juventus è già tempo di pensare al futuro. Gennaio, d’altronde, è lì dietro l’angolo e con esso il 2023, che si spera possa essere un anno importante per il club bianconero, desideroso di mettersi alle spalle stagioni non particolarmente ricche di grandi soddisfazioni. Non solamente dal punto di vista sportivo.

Ci riferiamo ovviamente a ciò che è avvenuto lo scorso novembre, quando l’intero Consiglio d’amministrazione ha dato improvvisamente le dimissioni. Ed ha scritto la parola fine su quello che è stato un ciclo forse irripetibile. L’addio di Andrea Agnelli chiude un’era gloriosa per la Vecchia Signora, quella dei nove scudetti di fila e con la Juventus sempre grande protagonista in campo internazionale, sebbene due Champions League siano sfuggite proprio sul più bello. Ripetere quest’epopea non sarà semplice, ma i nuovi dirigenti faranno il possibile far sì che la squadra di Massimiliano Allegri torni ad essere competitiva.

La Juventus sarà un’osservata speciale anche durante la prossima campagna acquisti, malgrado le tante incognite per via dell’inchiesta che sta portando avanti la Procura di Torino. Che ha nel mirino proprio alcuni bilanci del club di via Druento.

Ciò non significa che il direttore sportivo Federico Cherubini sia disposto a farsi sfuggire alcune potenziali occasioni per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico livornese. Nei mesi scorsi si era parlato di un possibile interesse da parte della Juventus per Ferran Torres, ex ala del Manchester City che lo scorso anno fu acquistato in pompa magna dal Barcellona. In Catalogna però lo spagnolo non ha mai particolarmente brillato. E nell’ultimo periodo, come riporta il quotidiano El Nacional, sembrerebbe aver perso pure la fiducia dell’allenatore Xavi. Che, all’epoca, fu un suo grande sponsor. Torres, pagato circa 65 milioni lo scorso gennaio, sta pensando dunque di lasciare il Barça, a patto che arrivi una proposta allettante. Anche perché Xavi ha intenzione di dare maggiore spazio ad Ansu Fati e la “vittima” principale di questa decisione sarà proprio Torres.