Lo accolgono a “braccia aperte”: ‘sistemano’ la Juve con 30 milioni

Il calciomercato continua ad essere un argomento molto caldo per la Juventus a pochi giorni dalla riapertura delle trattative.

Il mese di gennaio è ormai alle porte e dunque si ricomincia a parlare di calcio giocato e anche di trasferimenti. La serie A ripartirà per una seconda parte da vivere intensamente, dal 2 gennaio si potrà cambiare casacca e i bianconeri vogliono farsi trovare pronti.

La situazione societaria del club torinese è in divenire, presto sarà nominato un nuovo cda che avrà il compito di portare la Juventus verso nuovi traguardi. Tanto lavoro da fare anche in chiave mercato, considerato che ci sono diversi elementi che vanno verso la scadenza del loro contratto. Si dovrà iniziare a guardare al futuro senza però distrarsi dal presente, visto che Allegri avrebbe bisogno senz’altro di qualche innesto. Specie in difesa. Presto si capirà se ci sarà qualche occasione low cost da sfruttare oppure se si aspetterà il mercato estivo per puntellare la rosa.

Juventus, per Fresneda Arsenal e Newcastle in pressing

Una delle priorità della Juve è quella di rinnovare il pacchetto degli esterni difensivi. Cuadrado e Alex Sandro sono in scadenza e salvo rinnovi lasceranno il club bianconero alla fine della stagione. Si dovranno dunque cercare i loro eredi.

Un nome molto caldo in queste settimane è quello di Fresneda, esterno del Valladolid di appena 18 anni ma già capace di impressionare con le sue prestazioni. Un obiettivo per la formazione bianconera che però rischia di diventare sempre più complicato, visto che la concorrenza aumenta. Come riportano infatti alcuni media inglesi, sia l’Arsenal che il Newcastle sono pronti a fare una offerta di 25 milioni di sterline (circa 30 milioni di euro) per convincere gli spagnoli a cedere il loro gioiellino. Una mossa che metterebbe fuori gioco la Juve.