Tuchel alla Juventus: il nuovo colpo di scena è una questione di lingua

Tuchel alla Juventus, non solo Conte ci sarebbe nel mirino dei bianconeri. Ma il tedesco ha in canna il nuovo colpo di scena.

Allegri è stato sulla graticola per diverso tempo e nella seconda parte di stagione si dovrà guadagnare la riconferma sulla panchina della Juventus. Di nomi, per il suo possibile successore, se ne sono fatti tanti: da Conte principalmente e anche Tuchel, esonerato lo scorso settembre dal Chelsea.

Bene, le notizie che arrivano dalla Germania svelano un’altra cosa: ed è precisamente la Bild a spiegare che ormai il permesso di soggiorno per fini lavorativi del tedesco in Inghilterra non è stato rinnovato. Almeno per ora, visto che qualora Conte non dovesse rinnovare con il Tottenham, la panchina degli Spurs se la potrebbe prendere lui. Ma in ballo ci sarebbe anche qualcosa di diverso e di molto importante. Tuchel infatti starebbe studiando lo spagnolo.

Tuchel alla Juventus, il tedesco studia la lingua

A Madrid per esempio potrebbero cambiare dopo diversi anni, soprattutto sponda Atletico in questo caso. Simeone ha fallito la qualificazione agli ottavi di Champions e si è ritrovato fuori pure dall’Europa League. Inoltre, in campionato, ormai è troppo indietro per poter mettere paura a Barcellona e Real. E questa potrebbe essere una panchina vacante per il prossimo anno.

Ma anche in casa Blancos le cose potrebbero cambiare. Ancelotti, che l’anno scorso ha vinto tutto, potrebbe anticipare il suo addio e allora anche Florentino Perez potrebbe pensare a Tuchel come possibile successore. Intanto lui sta cercando di coprirsi imparando al meglio la lingua spagnola. E questo è sicuramente un segnale importante per il futuro.