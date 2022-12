Calciomercato Juventus, il centrale che fa impazzire il mondo: biennale della vita

Calciomercato Juventus, squadre di tutto il Mondo sul centrale che è in scadenza. Lui è alla ricerca del biennale della vita

La sua posizione contrattuale intriga molto. Non solo in Italia, dove ci sono Juventus e Inter, ma anche all’estero – con il Tottenham in prima linea – e pure al di là dell’oceano, con il Toronto che ne valuta la situazione.

Ora, oltre al fatto di poterlo prendere a parametro zero e questo è un vantaggio, c’è anche quella sua autorevolezza nelle prestazioni che lo hanno messo al centro dell’attenzione. Anche se, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, lui ha un priorità, per ora, e porta il nome di Roma. Parliamo di Smalling, il difensore inglese in scadenza con i giallorossi e che ha un’opzione di rinnovo in mano. Pinto, secondo il quotidiano romano, gli ha proposto un contratto biennale che dovrebbe essere solamente firmato. Ma l’inglese sta temporeggiando.

Calciomercato Juventus, la situazione Smalling

Smalling ha 33 anni e sa benissimo che quello che firmerà sarà probabilmente il suo ultimo contratto da giocatore. Soprattutto se dovesse davvero arrivare un biennale. Per Mourinho è troppo importante ed è per questo che Pinto gli ha proposto due anni di contratto.

Ma questo non convince ancora del tutto il difensore che dopo essersi messo alle spalle i problemi fisici, ha saltato pochissimi minuti in questo campionato e solamente per scelta tecnica. Forse gli piacerebbe affrontare una nuova sfida, magari anche in America. O magari in Italia, con una squadra che gli garantirebbe di giocare la Champions League: ed è questo un altro punto che potrebbe fare la differenza. Una risposta, comunque, non tarderà ad arrivare. Poche settimane e il quadro sarà veramente chiaro. In caso di addio alla Roma scatterà l’asta.