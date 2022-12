Calciomercato Juventus, salta l’erede di Di Maria: sbarca in Premier

By

La Juventus dice addio al giocatore. L’Arsenal di Mikel Arteta supera i bianconeri e chiude la trattativa. Arriverà in Premier League a gennaio.

Attualmente terza in classifica in Serie A, alle spalle di Milan e Napoli, la Juventus di Massimiliano Allegri si gode i due successi ottenuti nelle amichevoli contro Rijeka ed Arsenal e continua a lavorare in vista della ripresa del campionato che scatterà il prossimo 4 gennaio.

Una ripresa che vedrà i bianconeri andare a fare visita alla Cremonese di Massimiliano Alvini, terzultima in graduatoria con appena sette punti e ancora alla ricerca della prima affermazione in campionato.

Una match, quello contro i grigiorossi, che sarà preceduto dall’ultima amichevole in programma venerdì 30 dicembre contro i belgi dello Standard Liegi. Un’amichevole per la quale Allegri dovrebbe riavere a disposizione anche i finalisti mondiali Rabiot, Paredes e Di Maria, con quest’ultimo finito, proprio in queste ore, al centro di clamorose voci di mercato che vedono coinvolto anche l’Arsenal di Mikel Arteta.

Calciomercato Juventus, l’attaccante torna in Premier League: bianconeri ora senza alternative

La vittoria in amichevole di sabato sul campo dell’Emirates Stadium contro l’Arsenal ha sicuramente dato morale alla Juventus di Massimiliano Allegri che, sebbene vincente sul campo, ha invece dovuto arrendersi ai Gunners nella sfida che portava a Ferran Torres il quale, considerato dalla Vecchia Signora come il perfetto erede Di Maria, sarebbe ormai a un passo dal tornare in Premier League dopo gli anni al Manchester City.

Stando infatti a quanto dichiarato nelle scorse ore dal giornalista, Dean Jones a Give Me Sport pare che i londinesi siano ormai vicinissimi all’ingaggio dell’attaccante spagnolo che, reduce dal deludente Mondiale con la Spagna, potrebbe accasarsi ai biancorossi già a inizio gennaio. La trattativa tra Barcellona e Arsenal non è ancora avviata, ma le possibilità che vada in porto sono più che buone.