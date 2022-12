Calciomercato Juventus, addio Vlahovic e rivelazione bomba: “La stiamo valutando”

Calciomercato Juventus, una rivelazione clamorosa sul possibile addio dell’attaccante serbo: Dusan Vlahovic. I dettagli.

Dusan Vlahovic è finito nel vortice mediatico visto, che si legge, di una possibile cessione dell’attaccante serbo classe 2000 che avrebbe mercato ovunque e soprattutto dalle big d’Europa.

Secondo, infatti, l’ultima indiscrezione del portale britannico ‘Mirror’, il mister avrebbe ammesso di essere interessato all’attaccante ma non solo. Si è parlato, infatti, di una già valutazione in corso.

Calciomercato Juventus, Arteta esce allo scoperto su Vlahovic

Stando infatti alla ricostruzione del portale estero, Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, sarebbe uscito allo scoperto sulla trattativa per Dusan Vlahovic. Il tecnico dei ‘Gunners’, scrive il ‘Mirror,’ avrebbe ammesso che l’Arsenal starebbe cercando un sostituto offensivo da inserire nella seconda parte della stagione dato l’infortunio di Gabriel Jesus.

Ecco, quindi, le parole di Arteta riportate proprio dal quotidiano britannico: “La finestra invernale di calciomercato è un’opzione che stiamo valutando“, ha dichiarato il tecnico spagnolo in merito, proprio, alla possibile nuova suggestione offensiva. Proprio in tal senso, adesso, il nome del bomber serbo della Juventus, è letteralmente rimbalzato in cima alle possibilità per la squadra londinese, visto che proprio la stessa Juventus non lo reputa incedibile. Sicuramente questo tipo di operazione verrà valutata nel giusto modo e, sicuramente, il costo effettivo di una cessione di Vlahovic non sarà inferiore almeno ai 90 milioni di euro. Da vedere, quindi, come si evolverà la trattativa e soprattutto chi sta già cercando la Juventus come eventuale sostituto. Tutto in divenire ma stando alle indiscrezione, l’operazione se dovesse chiudersi, potrebbe già essere nella finestra invernale.