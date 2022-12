Calciomercato Juventus, addio Vlahovic ed erede lampo: Inter coinvolta

Calciomercato Juventus, i bianconeri sembrerebbero alla ricerca di un altro attaccante: si profila un duro scontro con i nerazzurri.

Un anno fa nessuno poteva immaginare che la Juventus, di lì a pochi giorni, mettesse a segno il colpaccio Vlahovic. La sensazione era che la Fiorentina non aveva alcuna intenzione di privarsi del suo cannoniere, tantomeno di cederlo – a gennaio – ad un’acerrima nemica, che soltanto un anno prima era riuscita a mettere le mani su Federico Chiesa.

Mai previsione però fu più sbagliata. Nella parte conclusiva della sessione invernale l’affare con la Viola si concretizzò. La Juventus che prese in contropiede i tanti club di Premier League che avevano manifestato un certo interesse per il giovane attaccante serbo. La Signora arrivò a sborsare circa 80 milioni per accaparrarsi quello che in quel momento era il centravanti più prolifico del campionato italiano insieme a Ciro Immobile. Un anno dopo è complicato tracciare un bilancio di quell’operazione. Semplicemente perché Vlahovic, frenato anche da una fastidiosa pubalgia, ha fatto vedere solo a sprazzi di cosa può essere capace se solo riuscisse a trovare un minimo di continuità.

Calciomercato Juventus, scontro con l’Inter all’orizzonte per Thuram

Nella prima parte della stagione non si può dire che abbia deluso, ma da uno come lui era lecito aspettarsi qualcosa in più. Tuttavia ci sono tante attenuanti. Dal gioco troppo difensivo di Massimiliano Allegri alla pubalgia che continua a mettergli i bastoni tra le ruote.

Non stupisce, dunque, se circolano voci di un possibile addio dell’attaccante serbo. Per il momento si tratta solamente di “fantacalcio” ma stando agli ultimi rumors la Juventus sarebbe alla ricerca di un altro attaccante. Nel mirino ci sarebbe quel Marcus Thuram, che quasi certamente non rinnoverà con il Borussia Monchengladbach. Il giovane figlio d’arte – il padre Lilian fu una delle colonne portanti della seconda Juventus di Lippi – gradirebbe un’avventura in Italia, dove lo corteggia insistentemente anche l’Inter. Secondo il Messaggero, si profilerebbe un interessante duello per il giocatore transalpino.