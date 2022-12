Calciomercato Juventus, doppia maxi sorpresa sotto l’albero: ecco i ‘giganti’

Calciomercato Juventus, doppia maxi sorpresa per Massimiliano Allegri sotto l’albero di Natale: arrivano i giganti

Potrebbe scartare due regali sicuramente inaspettati Massimiliano Allegri sotto l’albero. Di quelli belli ovviamente, di quelli che possono sicuramente cambiare le cose nella seconda parte di stagione. Sì, perché secondo quanto riportato da TuttoSport questa mattina in edicola, ci sono due elementi che hanno colpito il tecnico in questa fase di preparazione in vista del ritorno della Serie A.

Due elementi che sono già bianconeri e che giocano nelle squadre giovanili. Uno in Serie C, e l’altro nell’Under 19. Riccio e Huijsen infatti si sono messi in evidenza negli ultimi test che la Juventus ha sostenuto in questi giorni. Segnali importanti non solo per Allegri ma anche per la società, che conferma di stare facendo un grande lavoro sotto questo aspetto.

Calciomercato Juventus, i regali per Allegri

La scoperta è stata senza dubbio quella di Riccio: difensore centrale tra i più promettenti del vivaio bianconero. Nelle due amichevoli è stato lanciato titolare e lui ha risposto con grande personalità – non una cosa scontata per un ventenne – e una sicurezza da veterano. Indicazioni positive.

L’altro è il danese Huijsen, diciassettenne, che gioca nell’Under 19 e che contro il Rijeka ha fatto il suo esordio in Prima Squadra. Anche lui ha fatto vedere delle cose importanti e che lui ha impressionato Allegri che potrebbe decidere di tenerlo con sé per un altro breve periodo. Certo, lui rispetto al collega è un poco acerbo visto che ha giocato solamente con quelli della sua età, ma questa esperienza gli permetterà di crescere e fari passi in avanti. Gli occhi sono puntati anche su di lui.