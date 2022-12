Firma deluxe che ‘libera’ Zidane per la Juventus: “Ha le carte in mano”

Calciomercato Juventus, il futuro di Zidane in bianconero possibile solo ad una condizione precisa: i dettagli dell’operazione.

Il futuro di Zinedine Zidane potrebbe passare, clamorosamente, da un altro grande tassello, cioè un altro allenatore, ormai, prossimo per continuare la sua avventura dove tutto è iniziato.

L’obiettivo di Zidane continua ad essere la panchina della nazionale maggiore francese. Un obiettivo coltivato nel tempo che l’ha visto uscire di scena da protagonista in quel Mondiale nel 2006, dove il capitano perse in finale contro l’Italia ma con cui riuscì, comunque, a conquistare un Mondiale nel 98. Post Real Madrid, Zidane ha aspettato finché, adesso, non gli è capitato l’occasione, ghiotta di allenare la nazionale.

Zidane alla Juventus, soltanto se Deschamps rinnova con la Francia

Sembra, infatti, che adesso i destini sarebbero incrociati. Zidane potrebbe entrare in orbita Juventus soltanto se Deschamps decidesse di continuare ancora come Ct della nazionale francese e firmare il rinnovo, proprio, con la nazionale francese dopo questa finale appena trascorsa in Qatar.

Tutto decisivo, tutto che passa, indissolubilmente, dalla decisione dell’attuale Ct che sembra tentato a continuare la sua storia d’amore con la sua nazionale dov’è stato protagonista prima da giocatore e poi da allenatore vincendo un Mondiale nel 2018. Adesso, dopo la delusione della finale persa contro l’Argentina, l’obiettivo potrebbe diventare quell’europeo imminente. Due Juventini che si incrociano e decideranno, incredibile, anche la storia della loro ex squadra, perché infatti se Deschamps dovesse essere confermato a quel punto, Zidane diventerebbe, obiettivamente, un obiettivo concreto per la squadra bianconera: un obiettivo dichiarato per il post Allegri, da decidere nella prossima stagione. Non è un caso che l’ex tecnico del Real Madrid per lungo tempo è stato uno dei più desiderati in casa bianconera. Tanto che proprio l’ex presidente Andrea Agnelli l’aveva messo nella lista dei preferiti, adesso, la sua candidatura potrebbe essere concreta nel caso, appunto, quella della Francia svanisse definitivamente.