Calciomercato Juventus, altro che accordo: l’Atletico fa volare Allegri

Il calciomercato è sempre ricco di voci che riguardano potenziali obiettivi futuri di una Juventus che vuole continuare a migliorarsi.

Come è stato detto più volte il 2023 sarà un anno chiave per i bianconeri, impegnati a cambiare pelle su più fronti. A partire da quello societario, visto che presto si insedierà un nuovo gruppo dirigenziale chiamato ad aprire un’altra era calcistica dopo le dimissioni del presidente Agnelli.

E’ chiaro poi che per la Juventus dovrà parlare il campo. Perché l’undici di Allegri ha diversi obiettivi da conquistare. La striscia di successi che ha chiuso il 2022 ha portato la squadra al terzo posto in classifica e ci sono tutte le potenzialità per puntare al primato. Senza dimenticare l’Europa League, un traguardo decisamente ambizioso. E poi c’è il calciomercato, con la nuova dirigenza che sarà chiamata a rinnovare in alcuni reparti l’organico. Tanto lavoro da fare dunque all’orizzonte.

Juventus, c’è speranza per Soyuncu: ecco perché

Non è affatto un mistero che la Juventus segua con particolare attenzione i parametri zero, vale a dire quei calciatori che possono essere ingaggiati alla scadenza del loro precedente contratto. Una linea che ha già dato ottimi risultati in passato.

Tra i tanti nomi caldi dell’estate 2023 c’è Soyuncu, difensore centrale del Leicester che vedrà scadere l’accordo con le Foxes il prossimo 30 giugno. Calciatore maturo per i palcoscenici europei al quale sono interessate più squadre. Soyuncu sembrava essere ad un passo dall’Atletico Madrid di Simeone, ma come spiega “El gol digital” in realtà gli spagnoli avrebbero anche individuato una alternativa al turco, vale a dire Mavropanos dello Stoccarda. Questo vuol dire che l’accordo con Soyuncu è tutt’altro che chiuso e dunque ci sono anche speranza per un suo approdo alla Juve.