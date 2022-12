Calciomercato Juventus, dal Milan l’erede di Milik: “Idea folle”

Continuano ad esserci molte voci di calciomercato che riguardano la Juventus e le mosse da compiere nel corso dell’ormai prossimo 2023.

Gennaio è ormai dietro l’angolo e la squadra di Massimiliano Allegri è chiamata ad una ripartenza di slancio per poter ambire allo scudetto o comunque ad un piazzamento Champions League. La concorrenza è sempre agguerrita e l’allenatore vorrebbe magari poter contare su qualche innesto in più nella sua rosa.

La nuova dirigenza che a breve sarà chiamata a guidare il club dovrà prendere fin da subito delle decisioni importanti. A gennaio si potrà al massimo cercare di mettere a segno qualche colpo low cost, si guarderà soprattutto al mercato estivo. Nel frattempo si potrebbero definire già alcune situazioni, come quella di Milik. Che alla Juventus ha fatto molto bene, facendosi sempre trovare pronto quando è stato chiamato in causa.

Juventus, Marsiglia su Giroud se cede definitivamente Milik

Il futuro del centravanti polacco è ancora del tutto da definire, ad ogni modo paiono esserci pochi dubbi sul fatto che il club bianconero abbia intenzione di esercitare il diritto di riscatto nei suoi confronti. Bisognerà però trovare una intesa sulla cifra.

Come si legge su “Le 10 Sport” proprio il destino di Milik si intreccia con quello di un altro centravanti di grande spessore internazionale come Giroud. Vice campione del mondo con la Francia e bomber spietato in area di rigore. Il Marsiglia infatti lo vorrebbe al centro dell’attacco non appena ci sarà la certezza della partenza di Milik. L’attaccante è in scadenza di contratto con il Milan, ad ogni modo nel suo futuro al momento non pare esserci in programma un ritorno in Francia. Le buone prestazioni in stagione e ai mondiali hanno fatto sì comunque che per Giroud, 36 anni, ci siano tanti estimatori sparsi in giro per l’Europa.