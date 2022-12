Doppio blitz del Chelsea, Juventus nel vortice: Natale da incubo

Il calciomercato nel prossimo mese di gennaio tornerà argomento di grande attualità e anche dalla Juventus ci si aspettano diverse mosse.

Guardare al futuro con rinnovato ottimismo nel 2023 sarà una delle missioni della nuova dirigenza, che sarà chiamata a prendere il posto del dimissionario presidente Agnelli e dell’intero cda. A giorni arriveranno le nomine. Una Juventus che non vuole perdere però il dna vincente che contraddistingue il club bianconero da sempre.

Sul campo la formazione di Allegri sarà chiamata ad impegnarsi su più fronti per arricchire la bacheca. In serie A grazie ad una grande rimonta si è riusciti ad avvicinarsi alle posizioni che contano e ci sono ottime possibilità di lottare per il tricolore. Ci sarà poi l’Europa League nella quale confrontarsi e anche una Coppa Italia da portare a casa. E poi ci sarà il calciomercato. Tra gennaio e l’estate dovrà proseguire il percorso di rinnovamento e ringiovanimento della rosa.

Juventus, il Chelsea su Badiashile e Ndicka

Certamente non sarà affatto semplice per la Juventus riuscire a chiudere per alcuni obiettivi che si è prefissata, specie per quanto riguarda la difesa. Perché la concorrenza è tanta e ci sono squadre la cui disponibilità economica è davvero importante.

🚨 EXCL: Chelsea working to sign left centre-back. Current priority Benoit Badiashile. Talks with Monaco over ~€35m deal. Other options for Jan/summer include Gvardiol (personals agreed last window but price too high), Ndicka, Hincapie @TheAthleticFC #CFC https://t.co/J3BYg8usil — David Ornstein (@David_Ornstein) December 24, 2022

E’ il caso ad esempio del Chelsea, intenzionato anch’esso a rinnovare la sua retroguardia. I rumors che arrivano non sono beneauguranti per i bianconeri, visto che i londinesi hanno posato gli occhi anche su Badiashile e Ndicka. Vale a dire due centrali sui quali la Juve potrebbe tentare un assalto nei prossimi mesi.