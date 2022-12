Calciomercato Juventus, cash e scambio: Allegri lo ‘scippa‘ ad Inzaghi

By

Calciomercato, Juventus ed Inter pronte a darsi battaglia per il giovane giocatore. I bianconeri hanno già pronto il piano per convincere il club.

All’apertura ufficiale delle trattative manca esattamente una settimana. A partire da lunedì prossimo, infatti, le società avranno a disposizione un mese intero per provare a sistemare le proprie rose in vista della seconda parte di stagione.

Una seconda parte di stagione che, per quanto riguarda la nostra Serie A, scatterà mercoledì prossimo con le sfide della sedicesima giornata di campionato. Una sedicesima giornata, caratterizzata soprattutto dal big match di San Siro tra Inter e Napoli, che vedrà in scena, ovviamente, anche la Juventus di Massimiliano Allegri, impegnata alle 18.30 sul campo della Cremonese di Massimiliano Alvini.

Una sfida, quello dello Stadio Zini, che i bianconeri punteranno chiaramente a vincere, magari senza subire gol, per portare a sette la propria striscia di vittorie di consecutive. Una Juventus che, in attesa di tornare ufficialmente in campo, strizza l’occhio al calciomercato e annota sul proprio taccuino il nome di un giovane calciatore seguito anche dall’Inter di Steven Zhang.

Calciomercato, Juventus ed Inter pronte a contendersi il giovane terzino destro: bianconeri in vantaggio sui nerazzurri

Sebbene abbiano entrambe operato meticolosamente durante la sessione estiva di calciomercato, Juventus ed Inter, stando a quanto rimbalzato dalla Spagna in queste ore, starebbero sondando il terreno per mettere a disposizione dei rispettivi allenatori un terzino destro di prospettiva che prenda il posto di Dumfries, nel caso dei nerazzurri e di Cuadrado, nel caso dei bianconeri.

Un terzino destro come Ivan Fresneda del Real Valladolid che, già accostato in passato ai piemontesi, è valutato dal suo club ben 20 milioni di euro. Venti milioni di euro che i meneghini hanno già fatto comprendere di non voler spendere, a differenza della Vecchia Signora la quale, pur di arrivare al promettente classe 2004, è disposta ad offrire alla società di Ronaldo il cartellino di uno tra Marco Da Graca e Felix Correia.