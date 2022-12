Calciomercato Juventus, telenovela (in)finita Milinkovic: patto segreto

Calciomercato Juventus, continua la telenovela Milinkovic: il serbo è ancora nel mirino dei bianconeri. Spunta un accordo tra gentiluomini.

Sarà molto probabilmente uno dei nomi forti del mercato estivo. Già, perché salvo clamorosi colpi di scena, Milinkovic Savic non lascerà la Lazio a gennaio.

Legato ai biancocelesti da un contratto in scadenza nel 2024, la mezzala serba continua a tenere alta su di sé l’attenzione di diversi top club, pronti a darsi battaglia per mettere le mani sul “Sergente“. Tuttavia, Lotito non ha alcuna intenzione di schiodarsi da quella valutazione di 100 milioni di euro che ormai ha attribuito al suo calciatore più rappresentativo da diverso tempo. Le estimatrici non mancano, ma ora come ora sia la Juventus che i diversi club della Premier da tempo sulle sue tracce non sono andati oltre a dei timidi sondaggi esplorativi per scandagliare il terreno.

A tal proposito, potrebbe non essere fuorviante passare in rassegna l’ultima indiscrezione rilanciata da Sky. Secondo l’emittente satellitare, infatti, Lotito sarebbe riuscito a strappare un patto a Milinkovic: niente cessione a gennaio, a meno che non dovesse arrivare un’offerta da 100 milioni di euro. Una promessa di permanenza anche a gennaio, dunque, per poi discutere con più calma del rinnovo. A quel punto i biancocelesti potrebbero ingolosire il serbo mettendo sul piatto un contratto da circa 5 milioni di euro a stagione, bonus compresi. Cifra importante, che però potrebbe non essere sufficiente a convincere Milinkovic.