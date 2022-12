Calciomercato Juventus, soluzione vincente: l’ultimo smacco di Conte

Calciomercato Juventus, l’acquisto del difensore da parte del Tottenham potrebbe cambiare nuovamente i piani della “Vecchia Signora”.

Uno dei reparti su cui la Juventus interverrà in occasione del mercato di riparazione potrebbe essere la difesa. Oltre a puntellare entrambe le corsie laterali, infatti, i bianconeri vogliono regalare ad Allegri un difensore in grado di far coppia fissa con Bremer.

Con Rugani ormai sempre più fuori dal progetto ed un Gatti che finora ha deluso le attese, il tecnico livornese è stato costretto ad arretrare il raggio d’azione di Danilo, traendone risposte convincenti. Tuttavia, è chiaro come un nuovo innesto che rimpolpi il reparto sia di estrema importanza, anche a causa delle non perfette condizioni fisiche di Leonardo Bonucci. Tra i profili scandagliati dalla “Vecchia Signora” ce n’è uno che intriga particolarmente Cherubini, ma per il quale la concorrenza è ancora piuttosto folta.

Calciomercato Juventus, N’Dicka fa impazzire il mondo: nuova idea Tottenham

Si tratta di Evan N’Dicka, centrale difensivo classe ’99 in forza all’Eintracht Francoforte. Il totem transalpino ha calamitato, però, le attenzioni degli addetti ai lavori di diversi club, pronti a darsi battaglia per mettere le mani su uno dei prospetti più interessanti del suo ruolo.

Accostato in Italia anche a Roma, Inter e Napoli, N’Dicka ha calamitato l’interesse di numerosi club della Premier. L’Arsenal è da tempo sulle sue tracce, al punto che qualche settimana fa si vociferava che fosse stato già trovato un accordo di massima tra i Gunners e l’entourage del difensore.

Secondo quanto evidenziato da football.london, però, quello di N’Dicka sarebbe un nome accostabile anche al Tottenham, alla ricerca di un innesto con cui rivitalizzare la propria difesa. Per adesso gli “Spurs” non hanno seriamente affondato il colpo, ma si tratta di uno scenario da seguire con attenzione, in quanto foriero di possibili sviluppi. Ricordiamo che su N’Dicka è concreto anche il pressing di Bayern Monaco e Psg (nel caso in cui dovesse fallire l’assalto a Skriniar).