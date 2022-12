Accordo con il City e nuovo addio: la Juventus lo perde definitivamente

Cosa bolle in pentola in casa Juventus per il 2023? Di sicuro potrebbero esserci diversi movimenti in chiave calciomercato per i bianconeri.

Il nuovo anno ormai è dietro l’angolo e c’è tanto lavoro da fare per i nuovi dirigenti bianconeri. Chiamati ad aprire una nuova era calcistica. Di sicuro però i tifosi sono più interessati alle vicende di campo, visto che a breve ripartirà il campionato e si tornerà a giocare poi anche nelle Coppe.

Gennaio è anche il mese della riapertura del calciomercato e i bianconeri potrebbero effettuare acquisti e cessioni volti a migliorare la qualità della rosa di Allegri, pur tenendo sempre sotto controllo i conti economici. La prima parte della stagione ha del resto evidenziato alcune lacune all’interno dell’organico.

Juventus, per Pedro Porro braccio di ferro inglese

Continua ad essere prioritario in chiave mercato per la Juventus arrivare ad un nuovo terzino destro. Che possa essere uno dei pilastri della squadra per i prossimi anni, ecco perchè i bianconeri stanno seguendo con particolare interesse dei profili giovani. Tra i quali c’è anche Pedro Porro dello Sporting, anche se le possibilità che possa approdare in Italia sono vicine allo zero.

Football Insider spiega infatti che sul giocatore c’è il forte interesse del Tottenham, pronto addirittura a spendere 45 milioni di sterline per lui. Ma un giornalista sempre vicino alle vicende degli Spurs ha ricordato al portale come “sembra sempre dimenticato che il Man City abbia una clausola di riacquisto di 20 milioni di sterline. Quindi non staranno seduti lì a guardarci dare allo Sporting 45 milioni di sterline. Non funziona così”. Viste le alte cifre e l’interesse di top club inglesi il futuro del calciatore pare essere in Premier League.