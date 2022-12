Calciomercato Juventus, Cuadrado e quel 30%: addio lampo

Gennaio è ormai dietro l’angolo e anche a poche ore dal Capodanno il calciomercato della Juventus rimane un argomento molto caldo.

Non potrebbe essere altrimenti, perchè i tifosi vogliono sapere al più presto se ci saranno nuovi innesti nell’organico di mister Allegri? Questo perchè nella seconda parte della stagione ci sarà la possibilità di lottare per obiettivi importanti, dal campionato all’Europa League. La Juventus è già una squadra molto forte, ma deve anche iniziare a pensare al futuro.

In alcune zone del campo infatti si sono palesate delle carenze e dunque la nuova dirigenza che prenderà a breve il timone del club dovrà farsi trovare pronta. Puntando a calciatori che possano essere utili non solo per il prossimo semestre ma anche per gli anni a venire.

Juventus, Cuadrado via già a gennaio?

Il nuovo anno porterà delle novità nell’organico di Massimiliano Allegri? Probabilmente sì, anche se come detto più volte gli investimenti maggiori saranno riservati alla prossima estate. A gennaio si potrà approfittare di qualche eventuale occasione per far sì che il tecnico possa avere maggiori possibilità di scelta in formazione.

Tuttavia la Juventus deve pensare anche alle cessioni. C’è bisogno di tenere in linea i conti economici, sarà questa una delle missioni importanti della nuova dirigenza. Il giornalista Momblano a “Juventibus” ha rivelato come “non è da escludere un’uscita di Cuadrado a gennaio. Per me le possibilità sono basse, direi 30%. La Juventus ha un budget per il mercato invernale di circa 20 milioni”. Difficile pensare del resto che Allegri si privi di un calciatore che può ricoprire più ruoli. Il colombiano ad ogni modo dovrebbe lasciare Torino alla fine della stagione, quando scadrà il suo contratto.