Calciomercato Juventus, chiusura 🔥 imminente: blitz 📞 e firma

Calciomercato Juventus, la volontà del nuovo corso è ormai chiara: l’accordo e la relativa fumata bianca ormai si avvicina.

In una sessione di calciomercato che si preannuncia assolutamente atipica, la Juventus sta scandagliando il terreno alla ricerca di soluzioni intriganti ma dal costo relativamente ridotto.

Non è un caso che nei giorni scorsi i bianconeri abbiano annunciato i rinnovi ufficiali di alcuni calciatori dell’Under 23, tra cui Iling Junior. Segno evidente che il nuovo corso della “Vecchia Signora” farà dei giovani uno dei propri tasselli più importanti. Anche nel corso delle ultime amichevoli disputate dalla compagine di Allegri, sono molti i prospetti interessanti che il tecnico livornese ha gettato nella mischia. Il ricambio generazionale è ormai cominciato, e la Juve non vuole farsi trovare impreparata.

Calciomercato Juventus, sempre più vicino il rinnovo di Huijsen

Sorprendono fino ad un certo punto, dunque, le ultime indiscrezioni rilanciate da Romeo Agresti a proposito dei colloqui intavolati dalla Juve e l’entourage di Huijsen per il rinnovo del contratto del difensore olandese in scadenza nel 2024. Il classe ‘2005, che contro il Rijeka ha fornito una prestazione assolutamente convincente, potrebbe prolungare a breve la sua esperienza all’ombra della Mole.

Secondo Agresti, infatti, nei giorni scorsi ci sarebbe stato un altro incontro tra gli agenti del calciatori e la Juve. La volontà comune è quella di giungere all’intesa definitiva in termini relativamente brevi. Questo è il motivo per il quale seguiranno nuovi contatti a stretto giro di posta, per limare gli ultimi dettagli e chiudere il tutto con la stretta di mano definitiva, preludio alla firma. Serpeggia comunque ottimismo sulla buona riuscita dell’operazione, che non dovrebbe tardare a materializzarsi.