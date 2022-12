Juventus-Barcellona discordia infinita: si paga la clausola

Non ci sono dubbi che con l’arrivo del mese di gennaio il calciomercato della Juventus tornerà ad essere un argomento di grande attualità per i tifosi.

Non potrebbe essere altrimenti visto che il club deve proseguire nel suo percorso di rinnovamento dell’organico. Cambiamenti volti anche a tenere in linea i conti economici, sarà questa una delle missioni più importanti dei componenti del cda che è stato nominato nella giornata di ieri.

In ogni caso le vicende di campo della Juve continuano ad essere quelle principali. La squadra di Allegri si sta preparando al ritorno in serie A, con tanta voglia di essere protagonista nella seconda parte della stagione. Senza dimenticare che ci sarà da onorare al meglio anche l’Europa League e la Coppa Italia, due potenziali trofei che potrebbero arricchire la bacheca del club. E certo c’è poi anche il calciomercato, che dal prossimo 2 gennaio riaprirà i battenti. Con la Juventus che potrebbe mettere anche a segno qualche colpo. I tifosi aspettano con ansia.

Juventus, Barcellona pronto a versare la clausola di Fresneda

La priorità del club in questa fase sembra riguardare l’arrivo di un nuovo terzino destro. Giovane, di qualità, che abbia dei margini di crescita. Caratteristiche che sembrano portare dritti ad un nome emergente come quello di Ivan Fresneda, laterale del Valladolid di appena 18 anni ma dal sicuro talento.

Certo è che un giocatore del genere non piace solo alla Juventus ma ha tanti estimatori in giro per l’Europa. Il portale “XCatalunya” spiega ad esempio come su di lui ci siano posati gli occhi del Barcellona. Anche i blaugrana stanno seguendo più piste per rinforzare la fascia destra e vorrebbe chiudere per Fresneda. Barcellona pronto a pagare l’intera clausola di 30 milioni di euro pur di strapparlo al Valladolid.