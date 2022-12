Affare saltato e nuovo bomber: Juve-Vlahovic, destino stravolto

Il mese di gennaio è ormai dietro l’angolo e per la Juventus si preannunciano alcuni movimenti di calciomercato in entrata e in uscita.

Non potrebbe essere altrimenti, perchè i bianconeri devono proseguire nel loro percorso di rinnovamento dell’organico. Un rinnovamento volto ad abbassare l’età media della squadra ma anche a contenere i costi economici. Tanto lavoro da fare dunque nelle prossime settimane.

All’orizzonte potrebbero anche esserci delle cessioni, anche se l’intenzione della Juventus è quella di blindare i suoi giocatori migliori. Specie quelli che ancora possono essere determinanti per le sorti della squadra nei prossimi anni. Qualcuno come Rabiot pare destinato ad andare via per fine contratto, se non si troverà un nuovo accordo, ma per altri profili i bianconeri sono intenzionati a tenere duro.

Juventus, lo United sta cercando un numero nove

Attenzione però a quello che potrebbe accadere in attacco, perchè la Juventus ha un giocatore molto stimato all’estero come Dusan Vlahovic. La vetrina mondiale ha fatto sì che tornasse ad essere come obiettivo di diversi club esteri. La Juventus vuole tenerlo, ovvio, ma potrebbe vacillare di fronte ad offerte monstre.

#MUFC were keen on Gakpo and even agreed personal terms last August, but he plays in a position where they are already very strong with Rashford, Sancho and Garnacho. Focus is on signing an orthodox number nine. — Sam Pilger (@sampilger) December 26, 2022

Il giornalista Sam Pilger ad esempio spiega che lo United alla fine ha rinunciato a Gakpo (passato al Liverpool) perchè è alla ricerca di un attaccante che abbia le caratteristiche del numero nove più che di quelle di un esterno. Parole che possono far pensare ad un assalto dei Red Devils sul bomber bianconero?