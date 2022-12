Dal Napoli alla Juventus: la contromossa non si fa attendere

Calciomercato Juventus, i cambiamenti in casa bianconera che potrebbero riguardare ancora la sfera dirigenziale.

Scenario di transizione in casa Juventus. E non potrebbe essere altrimenti, visto che le dimissioni in pianta stabile di tutto il CDA bianconero hanno posto le premesse per un riassetto dirigenziale che solo parzialmente è stato messo a punta in queste ultime ore dalla nomina ufficiale dei volti nuovi nell’Assemblea degli Azionisti.

Sotto l’egida di Elkann, dunque, la “Vecchia Signora” si appresta a vivere una fase importante della propria storia recente. A Massimiliano Allegri, poi, il compito di tenere la squadra concentrata sugli obiettivi stagionali. Dopo il mancato approdo agli ottavi di di Champions League, con l’umiliante sconfitta contro il Benfica che ha estromesso Vlahovic e compagni dalla fase finale della massima competizione continentale, i bianconeri ripiegheranno sull’Europa League. Inoltre, “Madama” è riuscita a recuperare terreno prezioso in campionato, dove occupa al momento il terzo posto: il filotto di sei vittorie consecutive è stato assolutamente salvifico sotto questo punto di vista.

Calciomercato Juventus, Giuntoli in bianconero: la risposta di De Laurentiis

Per puntellare l’organico, poi, una mano potrebbe arrivare dal mercato. In questo senso, Cherubini da tempo sta scandagliando varie possibilità, per capire la fattibilità di eventuali operazioni. E a proposito di Cherubini, impossibile non menzionare anche le voci riguardanti il possibile innesto di un nuovo ds da parte della Juventus.

Un profilo che stuzzicherebbe e non poco gli uomini mercato della “Vecchia Signora” è quello di Giuntoli, che ha contribuito in maniera determinante alla crescita e all’esplosione del Napoli. Secondo quanto rivelato da tvplay.it, a prescindere da quale sarà l’esito della stagione degli Azzurri, De Laurentiis potrebbe vedersi costretto a trovare un nuovo direttore sportivo. Uno scenario da non escludere a propri, a cui i campani avrebbero già provveduto trovando le contromisure del caso per non farsi trovare impreparati.