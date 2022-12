Calciomercato, doppio KO tecnico Juventus: firmano in estate, che scippo!

By

Calciomercato Juventus: i due giocatori seguiti dal club bianconero firmeranno in estate per un altro club. Beffa clamorosa.

In attesa di scendere in campo dopodomani contro lo Standard Liegi, nell’ultima amichevole pre-ripresa che chiuderà il 2022, la Juventus di Massimiliano Allegri continua a lavorare alla Continassa per farsi trovare pronta al match esterno di mercoledì prossimo contro la Cremonese di Massimiliano Alvini.

Una Juventus che, reduce dalle vittorie contro Rijeka e Arsenal, punta a portare a sette, proprio contro i grigiorossi, la propria striscia di successi consecutivi senza subire gol. Un’affermazione, quella contro la formazione lombarda, che, qualora arrivasse, permetterebbe alla Vecchia Signora di confermarsi in zona Champions League e di continuare a credere in quello scudetto che all’ombra bianconera della Mole manca dalla stagione 2019-2020.

Uno scudetto per il quale Massimiliano Allegri spera di poter competere anche grazie all’intervento sul mercato della società che, ormai da qualche giorno, sarebbe sulle tracce di Evan Ndicka dell’Eintracht Francoforte e Youri Tielemans del Leicester City.

Calciomercato Juventus, Ndicka e Tielemans sempre più vicini all’Arsenal

Come anticipato, la Juventus del neo presidente, Gianluca Ferrero avrebbe messo gli occhi sul difensore dell’Eintracht Francoforte, Evan Ndicka e sul centrocampista del Leicester City, Youri Tielemans. Entrambi col contratto in scadenza il 30 giugno 2023, sarebbero infatti ben graditi a Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione.

Trattative, quelle per il classe ’99 e il classe ’97, sicuramente alla portata del club piemontese che però, stando a quanto riportato dal tabloid inglese Evening Standard, dovrà prima battere la concorrenza dell’Arsenal di Mikel Arteta che, esattamente come i bianconeri, proverà a ingaggiare i due giocatori per la stagione 2023-2024.

Al momento i Gunners, che possono contare sul fascino della Premier League e sulla quasi certezza di giocare la Champions League il prossimo anno, sono in vantaggio sulla Juventus la quale, dal canto suo, dovrebbe comunque provare a convincere i due giocatori con un’offerta vantaggiosa che non è detto non verrà presa in considerazione.