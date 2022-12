Calciomercato Juventus, la pazienza è finita: “Restate a casa”

Calciomercato Juventus, i tifosi si sono letteralmente scatenati sotto i profili social dei due giocatori. Pioggia di commenti poco teneri.

La Serie A è il penultimo dei top campionati europei a ripartire dopo la lunghissima sosta per i campionati del mondo autunnali. Hanno già ripreso Premier League e Ligue 1, nella giornata di domani si appresta a farlo anche la Liga spagnola. Per il nostro campionato, invece, bisognerà attendere il 4 gennaio. Ancora una settimana e poi si ricomincerà a fare sul serio. L’ultimo torneo a riaprire i battenti è la Bundesliga tedesca.

Quasi tutti i protagonisti di Qatar 2022 hanno ormai terminato le vacanze, eccetto quei giocatori che in Medio Oriente sono stato impegnati fino all’ultimo. Parliamo, ovviamente, dei nazionali di Argentina e Francia, le due selezioni che si sono contese la coppa del mondo nella finalissima di Lusail. Tre gli juventini che lo scorso 18 dicembre erano sul prato dell’Iconic Stadium a darsi battaglia per la gloria eterna. Leandro Paredes e Angel Di Maria da una parte e Adrien Rabiot dall’altra. L’hanno spuntata i sudamericani ai calci di di rigore, facendo impazzire di gioia un intero popolo.

Calciomercato Juventus, Di Maria e Paredes nella bufera

In Argentina i festeggiamenti per il trionfo mondiale sono durati per settimane. Ancora oggi si continua a celebrare il successo sulla Francia, che ha riportato l’Albiceleste sul tetto del mondo a distanza di trentasei anni dall’ultima volta.

Di Maria e Paredes saranno dunque gli ultimi ad arrivare alla Continassa. Probabile che restino in Sudamerica ancora per qualche giorno, per poi riprendere l’aereo e tornare in Italia. Inizialmente il rientro era previsto per domani, ma pare che i due rimarranno in Argentina almeno fino a Capodanno. Una decisione che ha mandato su tutte le furie alcuni tifosi della Juventus, che si sono scatenati sotto i profili social dei giocatori, accusati di “mancanza di rispetto per il club”. Ecco i tweet più “inviperiti”.

