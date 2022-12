Zidane nuovo allenatore della Juventus: nuova conferma

Ancora poche ore e poi inizierà un 2023 che sarà fondamentale per le ambizioni di una Juventus che sta cambiando pelle.

È stato nominato il nuovo Cda che avrà il compito di guidare la società bianconera verso sempre più importanti traguardi. Ma nel frattempo bisogna pensare al presente e ad un campo che dovrà emettere tanti verdetti.

A gennaio infatti riparte la serie A e la formazione di Massimiliano Allegri ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per poter lottare per lo scudetto o quantomeno per un posto nella prossima edizione della Champions League. La Juventus sarà impegnata anche in Coppa Italia e in Europa League, altri due trofei che proverà a portare a casa con tenacia e ambizione. Nel frattempo a gennaio ripartiranno anche le trattative di calciomercato, con possibili cessioni e acquisti che potrebbero esserci nel corso delle prossime settimane. Nel frattempo si alimentano però voci su un possibile cambio in panchina nella prossima stagione.

Juventus, la quota di Zidane futuro allenatore bianconero è un indizio?

Rimarrà ancora Allegri al timone della Juventus? Il tecnico ha ricevuto la fiducia del club e del resto prima della sosta per i mondiali sono arrivate sei vittorie consecutive in campionato e soprattutto la Juve ha ritrovato quella solidità difensiva indispensabile per poter puntare in alto.

Quando si parla però del futuro di Zinedine Zidane, almeno stando alle quote dei bookmakers, c’è sempre la Juventus in pole position. Secondo gli esperti della Snai infatti il ritorno di Zizou a Torino nelle vesti di allenatori è in lavagna a 3. Poco più alta la quota che lo vuole al timone della Francia (3.50), rimangono in piedi le opzioni Real Madrid (5) e Psg (10). Al momento tuttavia non si parla di un cambio in panchina nella Juventus, anche se il calcio ci ha spesso regalato ribaltoni a sorpresa.