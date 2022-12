Calciomercato Juventus, Allegri tradito: vuole il Barcellona

Calciomercato Juventus, ci sono anche i blaugrana tra gli estimatori del centrocampista che piace tanto al tecnico.

Nuove sfide attendono la dirigenza bianconera che si insedierà il prossimo 18 gennaio dopo l’assemblea degli azionisti. Inizia ufficialmente un nuovo corso dopo la chiusura dell’era di Andrea Agnelli, l’ormai ex presidente che si è dimesso lo scorso 28 novembre insieme a tutto il Consiglio d’amministrazione.

Sarà dunque un 2023 di importanti novità per la Juventus, che vuole dare continuità al suo processo di crescita, non solo dal punto di vista sportivo. In attesa che le vicende giudiziarie possano presto risolversi, il club bianconero cercherò di tornare competitivo su tutti i fronti. E la grande sfida sarà farlo all’insegna della sostenibilità finanziaria. Intanto la squadra di Massimiliano Allegri sta per tornare in campo. Domani è in programma l’ultima amichevole con lo Standard Liegi, poi si farà sul serio con la trasferta di Cremona. Il tecnico livornese sta recuperando man mano tutti i giocatori che hanno preso parte al Mondiale e tra questi c’è pure uno dei suoi “pupilli”, Adrien Rabiot.

Calciomercato Juventus, anche il Barça vuole Rabiot

Il centrocampista francese è stato uno dei protagonisti nella rassegna iridata qatariota con la sua Francia. È arrivato in finale, perdendola ai rigori con l’Argentina. Ora è pronto a rituffarsi nell’avventura bianconera, che tuttavia sembra essere agli sgoccioli.

Rabiot infatti è all’ultimo anno di contratto ma la trattativa per il rinnovo è in salita. Ha diverse offerte dalla Premier League e la Juventus potrebbe anche pensare di cederlo a gennaio per monetizzare qualcosa ed evitare di perderlo a zero in estate. Stando a quanto riporta il media iberico Don Balon, ci sarebbe anche il Barcellona nella lista dei club che sono interessati all’ex Psg. Xavi lo vedrebbe con un ottimo sostituto di Sergi Busquets.