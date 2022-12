Calciomercato Juventus, infortunio e addio: così vendono Cuadrado in Serie A

By

Calciomercato Juventus: l’infortunio del giocatore spingerà il club ad accelerare i tempi dell’operazione. In caso di fumata bianca, Cuadrado è pronto fare le valigie.

Continuano a venir fuori notizie riguardanti intrecci di mercato che vedono protagonista la Juventus del neo presidente, Gianluca Ferrero. Una Juventus che proprio in queste ore, in attesa di scendere in campo domani contro i belgi dello Standard Liegi nell’ultima amichevole pre-ripresa, è finita indirettamente al centro di una complicata trattativa tra Chelsea ed Inter.

Una trattativa secondo cui, stando quanto a riportato dal Corriere dello Sport, Denzel Dumfreis potrebbe trasferirsi in Premier League già a gennaio per prendere il posto dell’infortunato Reece James. L’Inter, vista la necessità di fare cassa, avrebbe infatti già fatto sapere di essere disposta a cedere il suo gioiello per il quale, però, vorrebbe prima trovare un valido sostituto che lo non faccia rimpiangere almeno fino alla fine della stagione. Un valido sostituto che, forse un po’ a sorpresa, potrebbe arrivare dai rivali storici della Juventus, pronti a cedere ai nerazzurri Juan Cuadrado.

Calciomercato Juventus: se Dumfries va al Chelsa, l’Inter pronta a ingaggiare Cuadrado

La trattativa tra Chelsea ed Inter per Denzel Dumfries risiede ancora nel campo delle possibilità. I meneghini hanno fatto capire di essere pronti a cedere il laterale olandese a patto però che i Blues paghino i 60 milioni di euro richiesti. Una cifra sicuramente importante, questa, che sta facendo tentennare un po’ Todd Boehly, ancora non convinto al 100 per cento della bontà dell’operazione.

Un’operazione che, ad ogni modo, qualora dovesse andare in porto, permetterebbe alla Benamata di incassare il denaro richiesto e di coprirsi, almeno fino alla fine della stagione, con l’ingaggio di Juan Cuadrado dalla Juventus il cui posto in rosa verrebbe preso dall’imminente arrivo in bianconero di Ivan Fresneda dal Real Valladolid.