Calciomercato Juventus, blitz allo stadio per l’esterno: si scarta il regalo

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno già in mente il vice ideale e adesso potrebbero scendere in campo per chiuderlo da subito.

La Juventus ha già in mente quale sarà il vice ideale per la sua difesa. Un giocatore capace di prendere l’importante eredità di Juan Cuadrado, dando quindi quel contributo offensivo all’occorrenza.

Diversi i nomi fatti ma, negli ultimi tempi, uno su tutti sembra il profilo ideale. Di proprietà del Valladolid, il talento Fresneda è in cima alla lista desideri per la squadra di Allegri ma su di lui preoccupa, molto, anche il grande interesse internazionale che potrebbe scatenare una vera e propria asta su uno dei talenti europei più interessanti in circolazione.

Calciomercato Juventus, Fresneda la prima scelta ma c’è anche il Newcastle

Giovanissimo ma già sorprendente. Il giocatore è un predestinato e in casa bianconera lo sanno bene, tanto, che stanno già sondando la possibilità di arrivare a chiuderlo subito. Unico, vero, neo è dato dal prezzo, certamente alto visto il talento in questione e anche soprattutto dalla tanta concorrenza estera che, per ora, vede il Newcastle proprio favorita con la Juventus per l’acquisto del giocatore.

Una sfida ai vertici bianconeri per arrivare ad un talento già considerato l’erede perfetto. Come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juventus valuta l’erede di Cuadrado e prende nota sulla possibilità di arrivare al giovane talento, consapevole, però, che ci sarà da duellare ad alti livelli contro il Newcastle squadra con grosso margine di spesa, visto l’acquisto del club da parte degli sceicchi. Detto questo, la Juventus continua ad essere la favorita e per Allegri si tratterebbe di un rinforzo tutt’altro che banale date le capacità del profilo in questione. Attendiamo ulteriori novità per capire quale sarà l’offerta effettiva per il giovanissimo talento.