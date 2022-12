Calciomercato Juventus, rottura con Milinkovic: “Lo ha chiesto il Sergente”

Calciomercato Juventus, volere diretto del giocatore che adesso non lascia indugi su quello che sarà il futuro: i dettagli.

Sergej Milinkovic-Savic, detto il ‘sergente’, è stato l’indiscusso re del mercato degli ultimi anni in Serie A. Per diverse sessioni il giocatore serbo è stato accostato alla Juventus e alla possibilità di vederlo, proprio, nel club bianconero.

Suggestioni che, adesso, potrebbero diventare presto realtà, nonostante i costi e nonostante la volontà del presidente Lotito di trattenerlo in squadra, visto che lo stesso presidente ha già ampiamente ammesso di aver rifiutato offerte importanti per il centrocampista più desiderato d’Europa. Si legge, proprio da ‘Tuttojuve.com’, che lo stesso patron della Lazio avrebbe dichiarato in più di un’occasione di aver rifiutato un’offerta di 140 milioni di euro per il trasferimento. Ma adesso le volontà di Sergej prendono, naturalmente, il sopravvento. La volontà è del diretto interessato.

Calciomercato, Sergej chiede la cessione | Juventus in prima linea

Sergej, si legge sul portale di ‘Tuttojuve.com’, avrebbe direttamente chiesto al presidente Lotito la possibilità di andarsene, con i bianconeri sempre in prima linea per l’acquisto di uno dei talenti più ricercati di tutto il calcio mondiale. Si legge infatti che visto l’interesse di diverse big d’Europa il giocatore vorrebbe cambiare aria provando un’esperienza ai vertici.

Come detto poc’azni, la Juventus, filtra ancora in pole per l’acquisto ma occhio, anche, dalle diverse squadre degli altri campionati. Su di lui si era mosso anche il Real Madrid, squadra che da sempre ha manifestato un certo interesse per il centrocampista serbo 27enne della Lazio. Una sfida che, dunque, sarà sentita ovunque ma la squadra di Allegri è sempre la favorita e si spera possa consolidarsi, presto, a nozze vista la volontà – ormai dichiarata – da parte di tutti, in primis Allegri.