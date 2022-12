Calciomercato Juventus, Tielemans in bianconero: lo hanno già inserito

Il calciomercato della Juventus nel mese di gennaio diventerà senz’altro l’argomento di maggiore discussione all’interno della tifoseria bianconera.

L’inizio del 2023 sarà molto importante per la società. Il nuovo cda è stato appena nominato e adesso un duro lavoro attende la nuova dirigenza. Non cambierà però il dna della Juventus, che vuole continuare a vincere e ad essere protagonista in Italia e in Europa.

La squadra di Allegri ha chiuso nel migliore dei modi il 2022 calcistico. Con una striscia di vittorie che ha consentito ai bianconeri di avvicinarsi alle prime posizioni. Ci sono tutte le carte in regola per far sì che si possa lottare per lo scudetto, sarà fondamentale chiudere tra le prime quattro. Senza dimenticare che l’Europa League e la Coppa Italia rappresentano due obiettivi molto importanti da inseguire. Certo è che il tecnico vorrebbe magari poter contare su qualche elemento in più nella seconda parte della stagione.

Juventus, su Tielemans è piombato il Newcastle

Ci sono tanti nomi che sono stati già accostati alla Juve nel corso delle ultime settimane e del resto il calciomercato è sempre ricco di rumors. A gennaio qualcuno potrebbe iniziare già a muoversi in ottica della prossima stagione e ormai non è più una notizia andare all’inseguimento di quelli che presto potrebbero essere dei parametri zero.

A centrocampo c’è un nome che viene da tempo accostato alla Juventus ed è quello di Tielemans, mediano del Belgio e del Leicester. Destinato a cambiare aria nel corso dell’estate e in attesa di offerte importanti. Per la Juventus ci sarebbe da battere una folta concorrenza. Tielemans potrebbe vestire bianconero sì, ma quello del Newcastle. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il tecnico Howe ha stilato una lista di potenziali obiettivi tra cui ci sarebbero proprio il belga oltre a Jorginho. Le disponibilità economiche non mancano di certo per sognare il colpaccio.