Calciomercato Juventus, addio in Serie A e quei tre paletti: incontro dopo Capodanno

Calciomercato Juventus, adesso il ritorno in Serie A diventa sempre più possibile, la squadra rivale ci spera.

La Juventus potrebbe dare con un ennesimo prestito uno dei suoi giovani, già in prestito all’estero in questa stagione.

Secondo, infatti, l’ultima indiscrezione, adesso, il futuro di Pellegrini potrebbe essere nuovamente in Serie A, con una squadra su tutte che vuole assolutamente chiudere prima del tempo l’operazione. Arrivando quindi a convincere i bianconeri a cederlo in prestito fino al 2024.

Calciomercato Juventus, Pellegrini alla Lazio fino al 2024

Secondo, infatti, l’ultima indiscrezione, la volontà comune di Lazio ma soprattutto del diretto interessato, fanno leva sulla possibilità di vedere Luca Pellegrini in Serie A, di nuovo, dopo il prestito in Germania, all’Eintracht. Infatti il giocatore, scrivono, da ‘Il Corriere dello Sport’ avrebbe espresso la sua volontà di volare a Roma e continuare il suo prestito nel campionato italiano, ma non sono pochi i vincoli.

Il primo, si legge, è dovuto all’ingaggio che dovrà essere, necessariamente, rivisto e per questo lo stesso giocatore sarebbe disposto a dimezzarlo, e il secondo è dovuto alla disposizione dei bianconeri, la Juventus avrebbe necessità e desiderio di dare la possibilità al ragazzo di fare un prestito biennale? Dovute considerazioni che avranno già, un immediata risposta. E ultimo, ma non di meno importanza, scrivono da ‘Il Corriere dello Sport’: “Pellegrini può arrivare solo con l’assenso della Juve all’interruzione del prestito all’Eintracht e solo se i bianconeri garantiranno (come sta avvenendo con i tedeschi) la copertura di metà dell’ingaggio (i 3 milioni che il giocatore vorrebbe ridimensionare)”. Insomma non pochi i vincoli che riporterebbero il giocatore in Serie A. Ora la palla aspetta di diritto alla Juventus che deciderà il meglio per il proprio assistito.