Il vento d’Arabia spariglia le carte: la Juventus è accerchiata

Calciomercato Juventus, il giocatore potrebbe essere bianconero ma… di un’altra squadra. I dettagli del duello ai vertici.

La Juventus cerca disperatamente un laterale di qualità. Diversi nomi fatti per inaugurare la cosiddetta rifondazione difensiva già partita con l’acquisto di Bremer. Dopo l’addio di Chiellini e De Ligt, altri big della difesa, nella prossima stagione, potrebbero concludere la loro avventura con la Vecchia Signora visto che andranno in naturale scadenza di contratto.

Proprio per questo motivo la squadra di Allegri sta già guardando in ottica futura, con l’entourage mercato sempre attento ai cosiddetti colpi sicuri. Tra i tanti nomi sondati, nell’ultimo mese, ha preso quota quello di Fresneda. Il giovane prodigio del Valladoid è un talento su cui puntare ma su di lui ci sarebbe anche una folta concorrenza estera.

Calciomercato Juventus, Newcastle su Fresneda

Secondo, infatti, l’ultima indiscrezione proveniente dall’Inghilterra, esattamente dal ‘Daily Mail’, sul giovane laterale si muoverebbero diverse squadre. Proprio il Newcastle sarebbe l’altra squadra bianconera pronta, da subito, a chiudere l’operazione visto che la disponibilità economica non manca.

Infatti il club bianconero dopo l’acquisto da parte degli sceicchi vuole costruire una vera e propria armata capace di differenziarsi a livello globale, sia dall’Inghilterra ma soprattutto in Europa, laddove, appunto, il Newcastle cercherà in tutti i modi di iscriversi come nuova squadra ai vertici, come fu per il Manchester City ai tempi. In caso di acquisto del laterale, sicuramente, ci sarebbe un upgrade non indifferenza in difesa. Ora i bianconeri (della Juventus) dovranno vedersela in un vero e proprio duello con gli altri bianconeri per uno dei volti che sanciranno sicuramente il futuro. Staremo a vedere chi avrà la meglio.