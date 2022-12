Calciomercato Juventus, ecco il primo regalo invernale: “Si fa al 99%”

Calciomercato Juventus, rivoluzione rimandata? Adesso i bianconeri fanno il punto in mediana con già una grande certezza.

Si è parlato di possibili rivoluzioni in mediana e il caso riguarda principalmente due giocatori di Allegri in specifico.

Secondo ‘Tuttosport’, però, c’è da scongiurare l’ipotesi dell’addio di uno dei pupilli di Allegri, almeno per gennaio. Secondo, infatti, l’indiscrezione del quotidiano sportivo, Rabiot è convinto di rimanere a Torino a gennaio al 99%. Una buona notizia per Allegri che avrà fino alla fine della stagione il suo giocatore chiave del centrocampo. Discorso diverso, invece, per un altro giocatore che sembra con le valigie in mano anche se, si legge proprio dal quotidiano sportivo, le possibilità che rimanga in bianconero sono comunque più alte sulla possibilità di un addio.

Calciomercato Juventus, gioia Allegri: Rabiot rimane a gennaio

Il giocatore francese che ha disputato un Mondiale da autentico protagonista con la sua Francia, adesso, si prepara alla nuova stagione, già dal 4 di gennaio ci sarà la trasferta di Cremona laddove lo stesso Rabiot potrebbe già essere schierato. Un addio scongiurato almeno nella finestra invernale.

Per il rinnovo i discorsi sono sempre aperti e la mamma agente di Rabiot non ha chiuso definitivamente anche se sarà molto difficile e il giocatore potrebbe andare in normale scadenza proprio in estate. Per il momento, Allegri si gode il suo pupillo almeno fino alla fine della stagione sperando di recuperare punti e di scalare la classifica laddove figura ancora capolista il Napoli di Spalletti, la vera squadra da battere.