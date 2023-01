Calciomercato Juventus, ritorna subito in Serie A: il poker è servito

Calciomercato Juventus, l’ipotesi ritorno adesso appare più concreto che mai. Il giocatore potrebbe tornare in una delle big: i dettagli.

Una situazione insanabile che lo vede, nuovamente, al centro dei desideri di tutte le big della Serie A. La situazione relativa a Rodrigo De Paul, adesso, sembra in fase definitiva. Si legge, infatti, che il centrocampista dell’Atletico Madird potrebbe lasciare da subito la Liga.

Un ipotesi ritorno in Serie A che potrebbe fare comodo ai bianconeri sempre alla caccia di rinforzi proprio in quel settore del campo. Il neo campione del Mondo è infatti convinto di cambiare aria, la situazione tutt’altro che serena in quel dell’Atletico Madrid, potrebbe costringere il giocatore a guardarsi altrove, puntando nuovamente sulla Serie A, laddove, appunto, per diverso tempo all’Udinese ha saputo fare la differenza.

De Paul pronto a tornare | Duello ai vertici della Serie A

Come scrivono infatti da ‘Ekmer KONUR’, il giocatore dell’Atletico Madrid adesso sarebbe conteso dalle big della Serie A. Su di lui si muoverebbero tutte insieme, Inter, Roma, Juventus e Milan. In sostanza sul centrocampista si potrebbe verificare una vera e propria asta delle squadre ai vertici del campionato italiano.

Ipotesi che sembra convincere anche il diretto interessato, vista l’esperienza più che positiva in quel della Serie A, dove è riuscito, col tempo, a maturare risultati moto positivi e diventando uno dei protagonisti indiscussi del suo ex club bianconero: l’Udinese. Strisce bianconere che potrebbe nuovamente diventare sue se decidesse di sposare la nuova cauda della Juventus. Per ora non ci sono ancora offerte ma è evidente che De Paul sarà il nome decisamente più quotato in questo mercato invernale.