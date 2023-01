Calciomercato Juventus, lo prende lo United: 12 milioni a gennaio

Calciomercato Juventus, “tra i due litiganti il terzo gode”: affare super in Premier League per il giocatore conteso in Serie A.

La Juventus, così come l’Inter, seguivano entrambe un profilo che adesso sembra più vicino che mai al passaggio definitivo in Inghilterra.

Secondo, infatti, l’ultima indiscrezione in arrivo dall’estero, il futuro di Thuram potrebbe essere proprio in Premier League, alla guida di ten Hag ex tecnico dell’Ajax ora sulla panchina dei Red Devils. Dalla Germania, infatti, si parla di un tentativo più che diretto da parte della squadra inglese nei confronti del figlio d’arte.

Thuram allo United: bomba dalla Germania

Il francese adesso al Borussia Mönchengladbach è pronto a cambiare da subito maglia, visto il suo exploit al Mondiale, il giocatore è conteso da diverse big d’Europa. Come sappiamo anche Juventus e Inter si stavano muovendo su di lui e sul possibile assalto ma adesso, si legge, da ‘mufcmpb’, il Manchester United farebbe sul serio con un’offerta di 12 milioni per farlo arrivare subito, quindi in questa sessione di mercato.

Si legge, proprio dall’indiscrezione tedesco, che il club tedesco, il Borussia Mönchengladbach sarebbe già disposto a venderlo in questo mese per una cifra compresa tra 10 e 12 milioni di euro. Inoltre si legge, che lo stesso Thuram è già disposto ad unirsi allo United il prima possibile così per diventare un nuovo giocatore dei Red Devils. Un futuro scritto che non lascia scampo alla avversarie che, come sappiamo, inseguivano il sogno di prenderlo proprio in Italia. Ma se lo United dovesse fare un’offerta ufficiale, a quel punto, non ci sarebbe più scampo per i bianconeri.