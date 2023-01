Continuano ad esserci tanti rumors riguardo le future mosse di calciomercato della Juventus. A gennaio ma anche nella prossima estate.

Non ci sono dubbi sul fatto che la nuova dirigenza si muoverà al più presto su più fronti per assicurare un futuro roseo alla Juve. Che vuole continuare ad avere un dna vincente e per questo motivo è attesa da una seconda parte di stagione da protagonista. Che sia in serie A o in Europa.

La Juventus è una società che ha guardato da tempo avanti, con una squadra che milita in serie C e tanti bravi calciatori che cercano spazio per mettersi in mostra, con la speranza un giorno di approdare in prima squadra. Tanti elementi da gestire per l’area tecnica e anche per loro si parla molto di calciomercato in queste prime settimane dell’anno.

Juventus, Senkó si trasferisce a titolo definitivo al Diósgyőr

Proprio in questa fase la dirigenza bianconera sta cercando di trovare una collocazione a quei giovani che cercano maggiore spazio per mettersi in mostra. Ci sono altri elementi poi che non rientrano più nei piani del club e per i quali si sta parlando di cessione. Una è arrivata proprio nel pomeriggio.

UFFICIALE | Zsombor Senkó si trasferisce a titolo definitivo al Diósgyőr pic.twitter.com/jzdt0pitmz — Juventus Next Gen (@JuventusNextGen) January 3, 2023

“Zsombor Senkó si trasferisce a titolo definitivo al Diósgyőr” è la stringata notizia che è stata ufficializzata dal profilo Twitter della Juve Next Gen. L’estremo difensore classe 2003 che faceva parte dell’organico dei bianconeri in serie C dunque torna in patria, in Ungheria, per cercare di valorizzare il suo talento. Non è da escludere che da qui fino alla fine del calciomercato possano esserci altre uscite anche nella Next Gen.