Calciomercato Juventus, addio Vlahovic: “Bomber di riserva in attesa”

Il calciomercato della Juventus in questo mese di gennaio sarà un argomento molto caldo e molto discusso tra i tifosi bianconeri e non solo.

Il 2023 è appena iniziato e la formazione di Massimiliano Allegri si appresta a tornare in campo contro la Cremonese domani. Una partita da non prendere sottogamba, l’obiettivo è quello di portare a casa i tre punti e continuare nella rincorsa al titolo.

Gennaio è però anche il mese del calciomercato. La Juve sta cambiando dirigenza in queste settimane, un nuovo cda è pronto a guidare il club verso nuovi traguardi. Difficile immaginare ribaltoni in questa fase, probabilmente è in estate che ci saranno i maggiori movimenti per rinnovare la rosa. Attenzione però anche alle possibili partenze.

Juventus, Venditti: “Vlahovic via solo davanti ad offerta super”

In questi ultimi giorni si sta parlando molto proprio di quelle che potrebbero essere le mosse della nuova dirigenza anche in uscita. Con Vlahovic che stuzzica l’appetito di diversi club europei, anche se è difficile ipotizzare oggi una Juventus senza di lui.

Ai microfoni della TvPlay di calciomercato.it il giornalista Marco Venditti ha parlato proprio delle voci che riguardano il bomber serbo. “Se si pensa che al posto di Vlahovic, Kean possa risolvere i problemi, penso di cambiare mestiere adesso. Milik ha classe ma non ha continuità. La Juventus a gennaio, in attesa del ristabilirsi del giocatore, non lo darà via. A meno che non arrivi davvero un’offerta irrinunciabile. Adesso la Juve è gestita dall’affarista Elkann. Io credo che la Juve possa prendere un attaccante di riserva in attesa. La Juve non lo vuole dare via, a meno che non arrivi un pazzo che metta sul piatto 90 milioni di euro” sono le sue parole.