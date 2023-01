Calciomercato Juventus, scout bianconeri in azione: coppia di giganti con Bremer

Non ci sono mai pause per la Juventus e per le voci di calciomercato che riguardano da vicino la formazione bianconera. Cosa succederà nei prossimi mesi?

E’ questa la domanda che si stanno facendo i tifosi bianconeri, che chiaramente sperano che la squadra possa essere ancora rinforzata. Se non a gennaio almeno nel corso della prossima estate, quando ci saranno da sostituire diverse pedine.

Non è affatto un mistero che ci saranno dei componenti dell’attuale rosa di Allegri che lasceranno Torino per la fine del loro contratto. Altri invece potrebbero essere ceduti altrove, anche per fare cassa. Per questo motivo un grande lavoro attende la dirigenza, impegnata su più fronti per far sì che si possano raggiungere gli obiettivi prefissati.

Juventus, scout al lavoro per visionare Kiwior

Il reparto che al momento sembra avere maggiori esigenze di essere rinnovato è la difesa. Dove si dovranno cercare dei nuovi esterni che siano gli eredi di Cuadrado e Alex Sandro. Ma non solo, perchè c’è bisogno anche di nuovi centrali che possano aprire un nuovo ciclo in bianconero.

Scout #Juve al Picco per Spezia-Atalanta, nel mirino la performance di #Kiwior // A scout from Juve at Picco to watch Kiwior during Spezia-Atalanta 👀🇵🇱@GoalItalia @goal — Romeo Agresti (@romeoagresti) January 4, 2023

La dirigenza non vuole farsi trovare impreparata rispetto alla concorrenza e come ha rivelato il giornalista Romeo Agresti su Twitter avrebbe inviato degli scout al “Picco” per vedere Spezia-Atalanta, con fari puntati su Kiwior. Il difensore polacco è cresciuto tantissimo negli ultimi mesi e anche ai mondiali ha dimostrato di poter ambire ad una big. E’ molto probabile che cambi squadra nel corso della prossima estate, con i liguri che potrebbero dare vita ad una vera e propria asta per chi vorrà prendere il suo cartellino.