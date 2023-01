Goduria Juventus, comunicazione ufficiale del tecnico: “Sarà venduto”

Calciomercato Juventus, comunicazione ufficiale dell’allenatore, adesso può arrivare già a gennaio: i dettagli dell’operazione.

In casa Juventus si guarda al presente ma soprattutto al futuro e l’ultima suggestione in diretta proprio dalla Spagna, potrebbe garantire quell’upgrade richiesto da Allegri a livello difensivo.

Secondo, infatti, le dichiarazioni ufficiali direttamente del tecnico del Valladolid, Juan José Rojo Martin, noto come Pacheta, in conferenza stampa ha confermato che il terzino Iván Fresneda potrebbe salutare il Real Valladolid già a gennaio. Come sappiamo, proprio a seguire il laterale, ci sarebbe, in prima linea, la Juventus.

Calciomercato Juventus, Fresneda addio già a gennaio | Conferma del tecnico

Le parole del tecnico in conferenza stampa non lasciano dubbi su quello che sarà il futuro del classe 2004 giovane prodigio della difesa, ecco cosa ha detto il tecnico del Valladolid: “Credo di sì, Fresneda sarà venduto. Ivan ha 18 anni e fa cose di uno di 30. Non comprerebbero il Fresneda di oggi, ma ciò che potrebbe diventare tra 4 anni. Se avessi un club non avrei dubbi. Mi metto nei panni di un altro allenatore a cui serve un terzino destro, è ovvio che punto su Fresneda”.

Parole che, dunque, non lasciano dubbi su quello che sarà il futuro del giocatore che adesso potrebbe già lasciare la Spagna a gennaio. Pacheta ha poi continuato sempre parlando del suo giocatore: “Se guardo la partita con il Real Madrid, o qualsiasi altra partita, vedo un prodotto fantastico da comprare. Inoltre oggi siamo inondati da statistiche di tutto il mondo e quelle di Fresneda sono pazzesche. Tutte queste caratteristiche mi fanno dubitare di riuscire a trattenerlo qui. Mi piacerebbe, ma conosco le esigenze del club”.